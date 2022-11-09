世界互聯網大會烏鎮峰會開幕 習近平發致賀信

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（中央社記者李雅雯上海9日電）2022年世界互聯網大會烏鎮峰會今天開幕，中國國家主席習近平發出致賀信，他表示，面對數位化帶來的機遇和挑戰，國際社會應加強對話交流、深化務實合作。

2022年世界互聯網大會烏鎮峰會9日在浙江烏鎮互聯網國際會展中心開幕，峰會以「共建網絡世界、共創數字未來—攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，會期為兩天半。

習近平發出致賀信。他指出，數位技術作為世界科技革命和產業變革的先導力量，日益融入經濟社會發展各領域全過程。面對數位化帶來的機遇和挑戰，國際社會應加強對話交流、深化務實合作，攜手構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網路空間。

習近平強調，中國願和世界各國一起，攜手走出數位資源共建共用、數位經濟活力併發、數位治理精準高效、數位文化繁榮發展、數位安全保障有力、數位合作互利共贏的全球數位發展道路。

中共中央政治局委員、中宣部長李書磊出席開幕式。他表示，中共20大科學謀劃未來5年甚至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，對中國網路發展作出新的戰略部署，「未來中國願與各國加強對話交流、深化務實合作」。

世界互聯網大會總部設於北京，烏鎮峰會為年會，由浙江省政府承辦，2014年起連年舉辦，未因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷。（編輯：吳柏緯）1111109