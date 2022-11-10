放寬邊境 陸委會：開放陸客來台非優先項目

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）政府持續調整陸港澳人士來台，對於後續進一步的規劃，陸委會發言人邱垂正指出，希望能維持港澳間正常、健康、有序交流原則；至於大陸部分，開放陸客來台並非優先項目。

陸委會在9月底與11月初調整陸港澳人士來台，當中已開放港澳人士可以團體方式來台觀光，對於進一步開放邊境的規劃，以及何時開放陸客來台觀光，邱垂正作上述表示。

邱垂正指出，港澳部分是為了配合整體國內防疫措施，以及入境總額管制政策，政府循序漸進推動相關人士入境，希望維持跟港澳間正常健康有序的交流原則。

邱垂正說，過去港澳人士來台觀光數量相當大，現在台灣有總量管制，因此採逐步調整方式。政府會視這次實施情形對整體防疫量能影響，做滾動調整。

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他進一步指出，中國大陸部分，由於對岸還未開放中國大陸人士赴海外與境外旅遊，加上台灣有入境總額管制，為了保障國人優先從海外返台權益，開放陸客來台並非優先項目，這是入境管制考量。

邱垂正也說，中國大陸還有嚴格封控與隔離措施，現階段為維護國人赴陸旅遊安全與相關權益，尚未開放國人赴陸進行團客旅遊。陸委會會持續與交通部等相關主管機關，依據兩岸防疫情形與整體情勢，持續評估開放時機。（編輯：張淑伶）1111110