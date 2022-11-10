中共政治局常委會：貫徹動態清零 堅決果斷攻堅

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（中央社記者邱國強北京10日電）中共中央今天召開政治局常委會議，研究部署進一步優化防疫工作20條措施，仍強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」，並集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採更堅決果斷措施攻堅。

新華社報導，今天的政治局常委會議由中共總書記習近平主持，並發表重要講話，同時聽取COVID-19疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的20條措施。但報導並未提到這20條措施的具體內容，也未提及習近平的講話內容。

會議指出，當前COVID-19病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，中國國內新發疫情不斷出現。而中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。

會議提到，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻。必須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作。

會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持「人民至上、生命至上」，「堅定不移落實『外防輸入、內防反彈』總策略，堅定不移貫徹『動態清零』總方針」，按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，要適應病毒快速傳播特點，確實落實「四早」要求，以快制快，避免戰線擴大、時間延長。要「集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅」，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡快恢復正常生產生活秩序，絕不能等待觀望、各行其是。

會議提到，要堅持科學精準防控，提高防疫工作的有效性，準確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。

會議還說，要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。

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會議指示，要全力做好人民群眾生產生活服務保障，確實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難，盡力維護正常生產工作秩序。要做好重點人群疫苗接種等工作，築牢疫情防控屏障。

會議強調，各級黨委和政府要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，充分認識抗疫鬥爭的複雜性、艱巨性、反覆性，強化責任擔當，增強鬥爭本領，守土有責、守土盡責，深入基層、深入一線，抓實抓細疫情防控各項工作，做好思想引導和心理疏導，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。（編輯：楊昇儒）1111110