中國發布優化防疫20條 衛健委：根據病毒演化調整

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）中國當局昨天發布優化防疫20條，放寬多項防疫措施。衛健委今天強調，此舉不是放鬆防控，而是「根據病毒的演進變化趨勢」，優化防控措施。

中國國務院聯防聯控機制今天下午召開新聞記者會，主題為「優化調整疫情防控措施、全力抓好當前疫情防控處置工作」。

有媒體在會上詢問，調整防控措施會不會帶來更大的風險？中國國家衛生健康委副主任雷海潮回應，疫情發生以來，中國持續跟進全球疫情態勢和病毒變異特徵，結合防控舉措的實施效果進行動態評估，「有關專家在這方面做了大量卓有成效的研究工作」。

他強調，「我們要根據病毒的演進變化趨勢，還有我們實際防控能力的改善和提升，以及我們積累的臨床治療的經驗和認識，來優化和調整我們的疫情防控措施。」

雷海潮指出，中國通過2年多的防控實踐，經歷了若干次聚集性疫情的挑戰，也積累了很多防控的經驗，對於病毒的傳播規律和臨床治療特點，有了新的認識。

他說，要因時因勢來調整優化中國的防控舉措，不斷提升防控的科學精准水平。「每一次我們對防控措施的優化調整，都是十分審慎的」。

雷海潮說，優化防疫20條能夠緩解各地疫情處置當中遇到的瓶頸和障礙。

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他並舉例，像是隔離資源緊張、流調壓力大，造成的隔離房間與流調人員不足等問題，這次取消了對於密接的密接的判定，可以更好地集中流行病學調查人員的精力和時間，平衡好疫情防控和經濟社會發展之間的關係。

對於各地層層加碼的防疫狀況，雷海潮表示，各地已成立了整治層層加碼工作專班，每天都在進行調度，對於各地網民、人民群眾反映遇到的問題，積極有效回應，轉交給有關地方來推動解決。（編輯：陳沛冰）1111112