欖球賽錯播反送中歌曲 香港強烈不滿

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（中央社記者張謙香港14日電）亞洲七人欖球賽「錯播」香港「反送中」歌曲「願榮光歸香港」一事持續發酵，香港體育及黨政界紛紛表達不滿和反彈，其中代表體育及文藝界的立法會議員霍啟剛促請韓國政府要求主辦方向中國人民致歉。

亞洲七人欖球賽昨天在南韓仁川舉行香港對韓國男子組決賽，期間播放兩支球隊的國歌時，主辦方「錯播」了「反送中」歌曲，而非中國國歌。

此事引來香港體育界及部分黨派不滿，霍啟剛表示非常震驚及完全不能接受，並強烈譴責主辦方的「錯誤行為」。

他說，已向香港欖球總會了解事件，並說總會方面曾向主辦方提供正確國歌，但主辦方前線人員未有使用，擅自上網下載其他歌曲使用。

他認為，主辦機構雖然已即時致歉，但並不足夠，事件證明亞洲欖球總會與當地組委會溝通不足，舉辦賽事流程出現錯誤，導致這次不可挽回的錯失。

霍啟剛說，奏國歌和升國旗是嚴肅神聖的事，在任何場合都不容有失，這次涉事歌曲挑起港人經歷動亂的傷痛，他將去信韓國駐港總領事館，表達強烈關注，同時促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，向中國人民致歉。

與此同時，香港體育協會暨奧林匹克委員會發表聲明指出，已向亞洲橄欖球總會和國際欖球理事會表達強烈不滿，並以書面形式作出投訴，要求嚴正跟進。

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香港最大黨派民主建港協進聯盟也強烈譴責亞洲橄欖球總會將「黑暴」歌曲當作中國國歌播放，並指這次事件不像一般尋常的錯誤。

民建聯表示，中國國歌在國際社會擁有廣泛認知，但仍出現有人刻意準備及播放「黑暴」歌曲取代中國國歌，令人懷疑事件是「有意挑起事端」，冒犯中國人民，「我們絕不能接受主辦機構出現如此錯誤，也認為亞洲橄欖球總會犯了不可原諒的錯誤」。（編輯：周慧盈）1111114