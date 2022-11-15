中國國家統計局：1-10月房地產投資年減8.8%

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（中央社記者李雅雯上海15日電）中國國家統計局今天發布10月份國民經濟運行情況。1至10月份，全國房地產開發投資人民幣11兆3945億元（約新台幣50兆1358億元），年減8.8%。此外，10月青年失業率仍高達17.9%。

國務院新聞辦公室15日上午10時舉行記者會，同步透過官網直播，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司長付凌暉於會上介紹10月份國民經濟運行情況。

付凌暉表示，分領域來看，1至10月份，基礎設施投資年增8.7%，製造業投資年增9.7%；房地產開發投資年減8.8%，全國商品房銷售面積11億1179萬平方公尺，年減22.3%；商品房銷售額10兆8832億元，年減26.1%。

在就業狀況方面，付凌暉指出，1至10月份，全國城鎮調查失業率平均為5.6%；全國城鎮調查10月份失業率為5.5%，與9月份持平。10月份，16至24歲勞動力調查失業率為17.9%、25至59歲為4.7%，均與9月份持平。

付凌暉說明，10月份國民經濟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等多重因素衝擊，但仍持續保持恢復態勢，生產需求持續恢復、就業和物價保持穩定。國際環境趨於複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎尚不牢固，接下來將持續兼具科學防疫和經濟社會發展，著力擴大有效需求。

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媒體提問，政府對於供給側推出一攬子支持措施，包括支持房企，接下來政府對消費者還有哪些支持措施。

付凌暉回應，疫情對市場銷售的影響仍在，不過消費恢復向好仍然具備較多有利條件，從中長期看，消費規模大、消費結構升級的態勢不會改變，中國有14億人口，消費市場寬闊；促動消費政策成效將持續彰顯，隨著經濟逐步恢復、居民就業改善、收入增加，後續消費恢復值得期待。（編輯：張淑伶）1111115