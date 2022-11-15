駁習近平 陸委會：四個堅持是台灣不能逾越底線

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（中央社台北15日電）針對中共總書記習近平昨天在「拜習會」中的涉台言論，大陸委員會今天強調，中華民國台灣是主權國家，捍衛國家主權與民主自由的「四個堅持」是台灣核心利益所在，是不能逾越的底線。

習近平14日在印尼峇里島與美國總統拜登會晤時說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」他並宣稱，「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政」，「任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應」。

陸委會今天在官網上發布，針對中共當局在美中領導人會晤時對台海議題不符事實的陳述，陸委會強調，中華民國台灣是主權國家，從非中華人民共和國的一部分或內政，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實；捍衛國家主權與民主自由的「四個堅持」是台灣共識與核心利益之所在，是不能逾越的底線，更不容侵犯破壞。

陸委會表示，北京當局對兩岸關係的看法缺乏法理正當性，與2300萬台灣人民的意願與期待背道而馳。任何以武力脅迫台灣接受其設定的政治框架及兩岸終局，企圖製造台海衝突及區域不安，台灣人民及國際社會都不會接受。

陸委會表示，感謝美方重申對民主台灣的支持承諾，並對中方日益侵略性及違反國際規則秩序的行徑提出警告，有助防止威權體制擴張及維護印太區域和平。

陸委會重申，政府致力維護台海和平穩定，符合區域各方的利益，將持續強化「四大韌性」等自我防衛與發展優勢能力；期待國際社會持續關注台海情勢、深化與台灣的互動交流；呼籲對岸尊重中華民國及台灣民意，放棄強加的政治主張及武力威脅，真正維護而非破壞兩岸和平、務實理性處理問題。

總統蔡英文去年國慶談話提出「四個堅持」，包含永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡總統今年在國慶演說時又聚焦，要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1111115