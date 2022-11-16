網文留言更受限 中國修法令公眾號也參與審核

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（中央社記者邱國強北京16日電）中國網友在新聞或文章下方留言表達看法將更受限制。中國國家網信辦今天發布新版規定，將於12月15日實施。內容規定，除網站要審核外，公眾號經營者也要加強審核跟帖評論內容。

新版規定並授權網站可向公眾號作出一定程度授權，開放公眾號經營者「合理設置」管理文章下方跟帖評論的權限，並提供相關技術支持。

新華社報導，中國國家網信辦表示，現行於2017年10月1日起實施的「互聯網跟帖評論服務管理規定」法規，隨着網路新技術、新應用的快速發展，網路跟帖評論出現了「許多新情況、新問題」，需適應形勢發展變化「修訂完善」。

網信辦說，新版規定共16條，較舊版增加3條，重點明確了跟帖評論服務提供者對跟帖評論的管理責任，以及使用者（網友）和公眾帳號生產運營者應遵守的有關要求等內容。

網信辦提到，新規要求跟帖評論服務提供者應依用戶服務協議，對網友和公眾帳號生產運營者進行「規範管理」。公眾帳號生產運營者應當對帳號跟帖評論訊息內容「加強審核管理」，及時發現跟帖評論中的「違法和不良信息內容」，並採取「必要措施」。

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網信辦強調，公眾帳號生產運營者可按照用戶服務協議，向跟帖評論服務提供者申請跟帖評論區管理權限。跟帖評論服務提供者應對公眾帳號生產運營者的跟帖評論管理情況進行信用評估後，合理設置管理權限，提供相關技術支持。

報導指出，新版規定旨在加強對網路跟帖評論的規範管理，「維護國家安全和公共利益」，「保護公民、法人和其他組織的合法權益」，促進網路跟帖評論「健康發展」。（編輯：張淑伶）1111116