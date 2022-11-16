房市庫存壓力大 南寧建商推買房免費坐10年地鐵

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（中央社台北16日電）中國多地房市低迷，為消化存量各種促銷花招不斷。廣西南寧軌道地產集團近日發布，年底前成交旗下的任一建案住宅房，就可享有免費坐地鐵10年的福利。專家認為，這樣的銷售手法有瑕疵。

南寧軌道地產集團有限責任公司微信公眾號「南寧軌道薈」13日發布一則「10年地鐵自由！軌道地產邀您尊享免費乘車權益！」的消息。其中提到，南寧軌道地產作為南寧軌道交通集團全資子公司，在南寧5條地鐵線網成型之際，推出活動，凡在本月11日至12月31日期間成交軌道地產任一項目住宅房源的客戶，享受免費坐地鐵10年的福利。

澎湃新聞報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，當前房地產市場去庫存壓力還是很大，各類花式營銷做法會不斷出現。該優惠也有時限，所以是企業方面的一種階段性刺激政策。

嚴躍進認為，這樣的創新行銷也說明類似企業項目銷售很困難。這和南寧市場壓力較大的情況有關，說明近期市場改善情況是不好的。

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但他表示，這個促銷內容嚴格來說略有不妥。地鐵乘坐政策和交通政策有關係，和住房政策關係少，類似通過購房而改變交通規則，從法律上說有缺陷。而且如果後續地鐵價格變化或地鐵有其他計價的政策，也很有可能和此類承諾的優惠政策有衝突，或引起一些糾紛，該做法需要謹慎推進。

根據國家統計局今天發布的10月銷售數據顯示，南寧新成屋價格跌幅在58個新成屋價格下跌的城市中排在第3位，同時位列中古屋價格月跌幅度最大的城市前10。（編輯：張淑伶）1111116