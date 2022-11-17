陳敏爾可能調天津歷練 分析：5年後有望入常

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（中央社台北17日電）重慶市委書記陳敏爾未在中共20大「入常」，令外界關注。而外媒報導，陳敏爾仍可望在5年後的21大更上一層樓，在此之前也有可能先接任天津市委書記歷練與準備。

於10月下旬閉幕的中共20大，選出了新一屆的7名政治局常委，其中事前「入常」呼聲極高的陳敏爾並未名列其中，引起議論。然而這並不意味他的仕途受阻，據南華早報報導分析，5年後的中共21大，陳敏爾躋身政治局常委的機會仍大。

報導引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾分析，雖然陳敏爾本屆並未入常，然而從19大開始就是政治局委員。接下來有可能先出任天津市委書記，雖然從重慶調往天津並不是「晉升」，然而豐富的地方執政經驗將能讓他為下一次的領導層改組做好準備。「習近平可能邁入第4任期，甚至是更長時間的執政，屆時他需要忠誠者在身邊。」

他提及，習近平非常依賴過往和他一起共事的「前同事」，特別是過去在福建和浙江工作時，建立起關係的人。

報導指出，陳敏爾求學與工作，在浙江省度過了近30年的時間。從1999年到2001年，擔任中共浙江省委機關報「浙江日報」社長兼黨委書記，之後習近平於2002年至2007年間擔任浙江省委書記時，他則掌管省委宣傳部。

陳敏爾是習近平的忠實擁護者，也是習近平主導的「之江新軍」要員之一。在習近平就任中國國家主席約1個月後，就被提拔為貴州省省長，之後進一步升任貴州省委書記；2017年接替落馬的孫政才，擔任重慶市委書記至今。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111117