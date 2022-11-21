監管阻礙上市路 中國社群小紅書市值腰斬

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（中央社台北21日電）在年輕族群中蔚為流行的中國社群平台小紅書，由於受限中國監管政策，上市之路遙遙無期，令不少投資人憂心，連帶其在私募市場的市值從200億美元（約新台幣6240億元），跌到100億到160億之間。

根據金融時報報導，被稱為「中國版Instagram」的小紅書去年融資時的市場估值更一度高達200億美元。

原本有意赴美上市，然而近兩年中國監管部門持續對網路平台祭出重拳，使得業界風聲鶴唳，在去年網路叫車平台滴滴出行因為不聽官方勸告執意赴美上市而被調查後，更令不少有意挑戰美國證券市場的中國企業卻步，小紅書便是其中之一。

報導提到，小紅書隨後計畫轉往香港上市，卻又受到中國強力監管政策影響，加上風投資金緊縮，網路新創企業成功進行首次公開發行（IPO）或被併購的難度增加，使得投資者重新評估小紅書的企業價值。

報導引述資料顯示，近期在私募市場中，小紅書的市場估值已下降至100億至160億美元，較去年高點下滑2成到5成。同時，一名小紅書的主要投資者傳出在10月間尋求以140億美元的市值出售持有股份。

小紅書上市傳聞不斷，甚至聘請前花旗集團TMT投資銀行部亞太區董事總經理楊若擔任公司首席財務官（CFO）一職，一度被視為為IPO預作準備。然而隨著外在環境轉變，加上楊若於今年9月正式離開小紅書，市場對於小紅書的上市計畫越來越悲觀。

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報道引述海豚智庫創始人李成東指出，小紅書若不進行IPO將無法支撐其高市值，且小紅書尚未找到良好商業模式，目前過度依賴廣告收入，當企業客戶削減營銷預算時，這會造成問題。

小紅書是中國的網路購物和社交平台，成立於2013年，據官方表示，活躍使用者約有2億。小紅書不只受到中國年輕人歡迎，在日本、台灣與東南亞國家也有不少使用者。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111121