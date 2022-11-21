港媒：港澳辦黃柳權調任澳門中聯辦副主任

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（中央社記者張謙香港21日電）港媒報導，中國國務院港澳辦事務辦公室副主任黃柳權將調任北京中央駐澳門聯絡辦公室副主任，這是中共「二十大」閉幕後，港澳系統首次出現的高層調整。

星島日報今天在報導中引述消息指出，北京方面將會很快公布黃柳權的調任消息。

據報導，目前港澳辦主任由中國全國政協副主席夏寶龍兼任，黃柳權調職之後，副主任只剩下3人，即駱惠寧、楊萬明、王靈桂，其中駱惠寧兼任香港中聯辦主任。

57歲的黃柳權是廣西柳州人，能說流利粵語，北京大學法律系畢業，1991年加入港澳辦，在澳門事務司工作10年，後來升任法律司副司長、司長，期間曾到新疆吐魯番掛職擔任副專員；2016年，他升任港澳辦副主任，這次空降澳門屬於平調。

黃柳權是港澳事務專家，也是基本法專家，身兼中國全國人大常委會香港基本法委員會委員，去年曾經帶隊到香港宣講「十四五」規畫。

當前澳門備受新冠疫情衝擊，經濟低迷。據報導，黃柳權此前曾說，北京中央有關部門將根據澳門的請求，積極研究推出支持澳門旅遊業發展、加快橫琴深度合作區建設等一系列政策舉措。

他這次被調派到澳門工作，未知是否與北京方面致力促進澳門經濟復甦有關。（編輯：唐佩君）1111121