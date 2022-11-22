恆大財務困局難解 又有11塊土地遭官方回收

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（中央社台北22日電）中國地產開發商恆大集團的財務困境難解，近日又傳出11塊土地因為屆期未開發，遭到武漢市政府回收。恆大於2017年以人民幣56億元（約新台幣244億元）取得，總面積約為154.28萬平方公尺。

中國房地產開發商恆大爆發財務危機以來，不斷出售不動產、股份等資產變現。此外，由於資金不足造成不少已購入的土地無法如期開發而閒置，因此陸續傳出地方政府依照合約收回土地的情形。

據財聯社、澎湃新聞報導，武漢市江夏區的自然資源和規劃局近期發布公告表示，無償收回恆大擁有的11塊未使用土地，並註銷相關土地的國有建設用地使用權，涉及土地面積約為154.28萬平方公尺（約46.6萬坪）。

據報導，這11塊土地位在武漢市大光谷南部生態新城，緊鄰武漢高等院校和科研單位。恆大原本計畫用以興建「恆大科技旅遊城」，將游樂、文化、休閒、商業、居住等機能整合為一體。

據公開資訊，恆大於2017年間耗資56億元，從房地產開發商嘉凱城集團手中購入這11塊土地，當時這筆交易還一度遭到了深圳證券交易所的關切。

除了恆大科技旅遊城外，今年初，位在河南省修武縣的恆大養生谷也因為長期閒置、爛尾疑慮等問題，總面積約3萬6000坪的12塊土地遭到當地政府回收。

另據每日經濟新聞報導，恆大位在海南省儋州的渡假村建案海花島，其中39處建築被裁定為違建，原本遭地方政府勒令拆除，然而近期官方宣布「沒收」並全區保留，建物由政府政府主導轉做旅館、商辦使用。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111122