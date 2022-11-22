孫春蘭赴重慶：堅持動態清零落實20條 以快制快

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（中央社記者邱國強北京22日電）中國國務院副總理孫春蘭21日視察本波疫情嚴重的重慶市時說，重慶要堅定不移堅持「動態清零」總方針，「堅持第9版、落實20條」，快檢、快轉、快隔、快解，以快制快跑贏病毒。

新華社報導並形容，重慶疫情「傳播範圍廣、感染程度深」，且仍處於高位，呈上升趨勢，防控形勢依然複雜嚴峻。但也指在中共重慶市委領導下，防疫工作「取得了積極進展」。

報導指出，孫春蘭21日實地考察重慶市防疫指揮部、興建中的寸灘方艙醫院，以及邢家橋社區，了解指揮體系運轉、隔離收治資源準備、風險區域管控、民眾基本生活保障等情況，並聽取重慶市防控工作匯報。

孫春蘭說，要堅定不移堅持「人民至上、生命至上」，堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針，「堅持第9版、落實20條」，刻不容緩採取堅決果斷措施。

她表示，發現陽性感染者要第一時間收治，判定的密接人員及時管控，「快檢、快轉、快隔、快解」，做到「四早」、「四應四盡」，以利於更快阻斷傳播鏈條、遏制擴散蔓延，最大限度減少疫情對經濟社會發展和民生的影響。

孫春蘭提到，防控要力求科學精準。要強化分類指導和資源力量統籌，加快方艙醫院、隔離房間建設，優化核酸篩查策略，加強採、送、檢、報、轉、收各環節銜接，提高感染者和密接人員轉運和收治隔離效率，做到日清日結，以快制快跑贏病毒。

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要加強現場流調，精准劃分風險區域，嚴格風險區管理，細化居家隔離和健康監測措施，保障好居民基本生活和就醫需求。要高度重視醫療救治工作，關口前移、分類收治，堅持同質化、規範化治療，促進患者早日康復。

對快遞、志願者等流動人員及工地、超商、養老院等重點場所加強健康監測和管理，避免成為疫情「放大器」。要保障交通暢通和城市核心功能正常運轉，嚴格重點機構閉環管理，確保供應鏈產業鏈穩定。（編輯：吳柏緯）1111122