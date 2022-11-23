港媒：中美積極透過各種管道進行溝通

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（中央社記者張謙香港23日電）據報導，中國為了穩定與美國的關係，最近派了一個高級智囊代表團訪問紐約；星島日報今天就此評論說，中美雙方為了避免衝突，積極透過各種管道進行溝通。

星島日報刊文指出，中國人民外交學會官網昨天發布新聞稿，披露了這次訪問的詳情。

在此之前，美國華爾街日報也曾報導，中國國家主席習近平準備迎接與美國更激烈競爭的同時，也試圖穩定兩國關係，最近派了一個高級智囊代表團訪問紐約，由美國保險業巨頭美國國際集團（AIG）前執行長葛林柏格（Maurice "Hank" Greenberg）接待。

據指出，葛林柏格今年7月曾公開撰文，反對與中國脫鉤，並稱將成立商界和政策高級小組，以幫助恢復中美雙邊對話。

根據華爾街日報的報導，中國駐美大使秦剛看到文章後向北京報告，習近平為此批准中國人民外交學會會長王超率團赴美，美國接待方提前通報了白宮國家安全會議。

星島日報的文章表示，也許是為了避免過度猜測，中國人民外交學會官網昨天發布新聞稿披露這次訪問的詳情。

新聞稿指出，本月8日至16日，會長王超率團訪問紐約，代表團成員包括商務部前部長陳德銘、原國務院僑辦主任、原中央外辦常務副主任裘援平、國家發展改革委前副主任寧吉喆、前駐美國大使崔天凱、中國人民銀行前副行長朱民、國防大學國家安全學院副院長唐永勝、中國貿促會副會長于健龍、北京大學國際戰略研究院院長王緝思，中共中央黨校（國家行政學院）科研部主任林振義，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯，隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申和萬向集團董事倪頻等。

10日至11日，代表團與葛林柏格牽頭的美方團隊舉行了中美前政府官員和工商界人士對話；美方代表主要包括前美國資深參議員李柏曼（Joe Lieberman）、前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）、布蘭斯塔德（Terry Branstad）、前參謀長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）等。

14日，代表團部分成員出席了外交學會與美中跨太平洋基金會共同舉辦的中美知名人士論壇第四次會議，美方代表主要包括美中跨太平洋基金會董事會主席羅仕傑（Sig Rogich）、前新墨西哥州州長李察遜（Bill Richardson）、前美國參謀首長聯席會議主席邁爾斯（Richard Myers）、前聯邦巡迴上訴法院首席大法官拉德（Randall R. Rader）、前駐印度大使魯默（Tim Roemer）等。

在美期間，代表團部分成員還拜會了前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）等各界人士，並與紐約時報、華爾街日報、CNN等美主流媒體座談。

新聞稿指出，在上述活動中，代表團與美方就中美關係及共同關心的問題坦誠深入地交換了看法。

星島日報的文章分析，這次中方派出的代表團「星光熠熠」，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來訪美的最高級代表團；看來，中美雙方為了避免衝突，也積極透過各種管道進行溝通。

但文章表示，既然代表團也與美國媒體舉行座談，此行談不上「秘密」。（編輯：唐佩君）1111123