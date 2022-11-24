中國救地產16條落地 多家房企獲得授信

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（中央社記者李雅雯上海24日電）中國官方拋出16條措施支持房地產市場發展，外界解讀為「救地產16條」，多家房企與多家國有大行簽署戰略合作協定，獲得意向性授信額度。

中國人民銀行（央行）、中國銀行保險監督管理委員會官網23日晚刊發「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，內容發布16條措施，即為先前外界所稱「救地產16條」。

官媒證券時報24日報導指出，有多家國有大行與多家房企簽署戰略合作協定，獲得意向性授信額度。

例如，中國銀行將為萬科提供不超過人民幣1000億元（約新台幣4350億元）或等值外幣意向性授信額度、交通銀行將為美的置業提供不超過200億元意向性授信額度；農業銀行與中海發展、華潤置地、萬科、龍湖、金地等5家房企舉行銀企戰略合作協定簽約儀式。

意向性授信額度所指為，銀行計劃為企業提供的授信額度，但這非最終授信額度，最終授信額度和期限仍以銀行具體審批結果為準。

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上海易居房地產研究院執行院長丁祖昱表示，今年第3季以來，政策加大了對優質民企的支持力度，監管層從11月開始，對民營房企的融資支持明顯再強化。近期密集性表態和推出利多政策，顯示監管層對先前大部分金融緊縮政策的調整意願，對於穩定房地產市場主體信心和市場預期有積極作用。

丁祖昱認為，支持政策的核心在穩地產，在利多政策支持下，房企融資環境有望獲得改善，尤其是民營房企的生存環境也將有所轉變。（編輯：唐佩君）1111124