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中國官方正式通報：國足前主帥李鐵正接受調查

2022/11/26 10:39
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（中央社台北26日電）中國官方正式通報，中國國家足球隊前主帥李鐵嚴重違法，目前接受監察調查。李鐵被有關部門帶走調查的消息在2週前就有中國媒體曝光，據稱被帶走前還參加足協舉辦的教練培訓會議。

中新網報導，據湖北省紀委監委網站消息，中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

本月13日，陸媒「新浪體育」引述體育節目主持人消息，指李鐵被有關部門帶走調查。據悉，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。

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李鐵的微博最後一次更新是7日，由於時值2022年卡達世界盃足球賽前夕，他發文說，「每屆世界盃都會想起曾經我們一起拚過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！」

45歲的李鐵曾當選中國足球先生，2002至2006年曾效力英超球隊艾佛頓，2008年返回中國效力中超，2012年起改任教練工作。2019年底李鐵接替義大利籍的納比擔任國足主帥，2021年12月辭職，由李霄鵬接任。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1111126

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李鐵
陸媒：中國國足前主帥李鐵被帶走調查
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