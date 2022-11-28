更多編輯台推薦新聞：
詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護
地方

詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉
運動

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看
政治

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12月1日起戶外口罩鬆綁 唱歌免戴、開放逐桌敬酒
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

中國反封控抗爭擴大 林飛帆：關聯台海穩定值得留意

2022/11/28 13:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨副秘書長林飛帆今天呼籲聲援正在中國發生的「白紙革命」，他說，這是中國領導人習近平在中共20大獨攬大權後，首場快速傳播的跨省跨校大規模群眾抗爭，中國內部情勢與台海穩定關聯密切，值得大家留意。

林飛帆今天透過臉書表示，他知道很多人還在選後各種氛圍之中，但想請大家一起關注現在正在中國發生的白紙革命，給予他們聲援。

他說，這幾天，因為烏魯木齊大火，中國各地民眾不滿封控政策，大規模上街抗議，提出政治訴求包括：「不自由毋寧死」、「不要終身制」、「反獨裁」、「要言論自由」及「共產黨下台、習近平下台」等。至少超過60所中國大專院校有相關抗議、集會，而白紙，成為中國各省市抗爭者的通用語言。

林飛帆說，請大家一起關心，給追求自由民主的中國人民支持；同時，要呼籲中共不要用鎮壓手段對付中國民眾。

他表示，這是習近平在中共20大獨攬大權之後，首場快速傳播的跨省跨校大規模群眾抗爭。不僅會牽動中國政治局勢，也可能影響整個地緣政治格局，中國的內部情勢與台海穩定關聯密切，值得大家留意。（編輯：林克倫） 1111128

#林飛帆
#中國
#習近平
林飛帆
周江杰行腳13鄉鎮拜票 林飛帆陪走喊加油 蔡培慧：南投不再容黑金 相信正派力量匯聚成功
習近平
澳洲媒體：六四後最大抗議敲響中國清零政策喪鐘 紐時：中國反封控示威矛頭指向習近平 稍一不慎就是六四翻版
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平母校北京清大也現抗議潮 逾百名學生喊要民主法治[影]