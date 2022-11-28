中國反封控抗爭擴大 林飛帆：關聯台海穩定值得留意

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨副秘書長林飛帆今天呼籲聲援正在中國發生的「白紙革命」，他說，這是中國領導人習近平在中共20大獨攬大權後，首場快速傳播的跨省跨校大規模群眾抗爭，中國內部情勢與台海穩定關聯密切，值得大家留意。

林飛帆今天透過臉書表示，他知道很多人還在選後各種氛圍之中，但想請大家一起關注現在正在中國發生的白紙革命，給予他們聲援。

他說，這幾天，因為烏魯木齊大火，中國各地民眾不滿封控政策，大規模上街抗議，提出政治訴求包括：「不自由毋寧死」、「不要終身制」、「反獨裁」、「要言論自由」及「共產黨下台、習近平下台」等。至少超過60所中國大專院校有相關抗議、集會，而白紙，成為中國各省市抗爭者的通用語言。

林飛帆說，請大家一起關心，給追求自由民主的中國人民支持；同時，要呼籲中共不要用鎮壓手段對付中國民眾。

他表示，這是習近平在中共20大獨攬大權之後，首場快速傳播的跨省跨校大規模群眾抗爭。不僅會牽動中國政治局勢，也可能影響整個地緣政治格局，中國的內部情勢與台海穩定關聯密切，值得大家留意。（編輯：林克倫） 1111128