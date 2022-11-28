中國35核酸檢測機構登記同一人 所在地都爆疫情

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（中央社台北28日電）中國驚爆250家核酸檢測機構造假，其中蘭州一家檢測機構的監事張珊珊，在各地登記35個核酸檢測機構，而且「哪裡有她的公司，哪裡就爆發疫情」，網友說，生意這麼好難怪疫情結束不了。

香港網路媒體01今天報導，蘭州核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司成立於2022年8月，法定代表人為崔連，監事為張珊珊，註冊資本人民幣（下同）1000萬元（約新台幣4400萬元）。

張珊珊曾以「監事」身分在中國註冊35家核酸檢測機構，而相關的多個核酸檢測機構所在地又剛好爆發疫情，包括北京、深圳、鄭州等地。

中國網友梳理張珊珊的機構開張與疫情爆發的關聯後發現，「在山西10月份成立，之後11月份山西就淪陷了」、「合肥9月份註冊的，10月份就大爆發了」、「在寧夏25號才註冊，21號就開始給檢測核酸了，疫情開始這幾年，寧夏從來沒有淪陷過，但是最近全區全面爆發」。

於是中國網友痛批：「好好查一下這個檢測機構吧，不要再作孽了」、「現在的人怎麼什麼錢都敢賺啊」、「如果核酸和方艙變成了一門生意，疫情就永遠不會結束。」

此外，中國網易號23日刊登「大貓財經」的報導披露，今年6月至7月間，不少省份展開核酸機構的大規模檢查，高達250家第3方核酸檢測機構頻繁造假，不乏上市公司或擬上市公司的子公司，有關單位因此下令整頓。

像是長沙蘭衛醫學，母公司就是上市的蘭衛醫學；安徽華大醫學，隸屬於華大基因；成都迪安醫學由迪安診斷持股55%。

成都凱普醫學是凱普生物的孫公司，至於被遼寧省要求整頓的瀋陽和合醫學，屬於和合診斷，而和合診斷一直尋求在科創類股上市。

但當局三令五申的下令整頓顯然也沒用，4月份合肥和合醫學被通報，7月份瀋陽和合醫學被要求整頓，而到9月份，石家莊和合醫學仍然敢隱瞞陽性結果。

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報導說，如此加大力道的種種檢查、整頓，為啥這些機構還敢如此膽大妄為，關鍵就在於賺錢，而且是發國難財，光是今年，還有5家公司即將在A股市場掛牌，根據招股書披露，淨利潤均都超過1億元。

猶如「假如把下雨的權力交給賣傘的人，世界就不會再有晴天」，只是高額的利潤，富了核酸檢測機構，而窮了的不僅是原本就吃緊的地方財政，還有核酸檢測不免費之後的個人錢包。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111128