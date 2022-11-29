堅持清零不動搖 官媒人民日報15度發聲

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（中央社記者李雅雯上海29日電）中國多地掀起「白紙運動」，反對嚴苛封控。人民日報今天第15度刊發文章，強調動態清零不動搖，優化防疫20條提高防疫科學性、精準性，用最小代價實現最大防控效果。

人民日報二版29日刊發題為「堅持第9版落實20條」文章，這也是人民日報11月以來第15度以「仲音」署名，發表捍衛動態清零防疫政策的文章。

「堅持第9版落實20條」一文指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，官方陸續推出第9版防控方案、優化防疫20條，每個防控版本都是集結多領域專家意見制定。

文章強調，落實第9版防控方案和優化防疫20條，提高了疫情防控的科學性、精準性，用更小代價在盡可能短的時間內，將疫情控制在最小範圍，平衡疫情防控、經濟社會發展，最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響。

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「不是放鬆疫情防控，更不是放開、躺平」，文章表示，第9版防控方案經得起時間檢驗，具備科學性、有效性，優化防疫20條是對第9版防控方案部分措施的優化完善；其他各項措施仍按第9版防控方案執行。

文章指出，不能因為嚴防嚴控而對優化防疫20條再進行層層加碼、一刀切，「落實20條優化措施，對疫情防控工作的要求不是變低了，而是更高了」。堅定不移落實「外防輸入，內防反彈」總策略，堅定不移貫徹動態清零總方針，堅持第9版防控方案、落實優化防疫20條，不動搖、不走樣。（編輯：陳沛冰）1111129