港媒：鄧規江隨 習近平等人護送江澤民遺體火化

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（中央社記者邱國強北京2日電）第3代中共領導人、已故總書記江澤民的喪禮規格受到外界矚目。據港媒報導，江澤民喪禮應會參照鄧小平的規格，有小範圍告別式，習近平等領導人5日將護送其遺體前往火化。

星島日報報導，江澤民治喪委員會昨天發布的公告，與1997年鄧小平治喪委員會的公告內容幾乎一致，也是在北京人民大會堂舉行追悼大會。

報導指出，兩者略有不同的是，雖然都提到「不舉行遺體告別儀式」，但鄧小平的治喪公告有提到「根據鄧小平同志的囑託和親屬的意見」，而江澤民的治喪公告卻沒有「根據江澤民同志的囑託和親屬的意見」。也就是說，江澤民應該沒有對自己的身後事留下相關遺囑。

根據報導，中共官方雖然不舉行江澤民的遺體告別儀式，但在5日火化當天，相信也將參照鄧小平出殯的儀式，先舉行小範圍的告別式，由現任總書記習近平等領導人前往醫院送最後一程，並護送江澤民的遺體前往八寶山革命公墓火化。

報導提到，1997年2月24日上午9時，時任中共總書記的江澤民率領李鵬、喬石、李瑞環、朱鎔基等領導人前往解放軍總醫院禮堂，向鄧小平遺體致哀並慰問家屬。約半小時後，江澤民等一行人便護送鄧小平的靈車駛往八寶山革命公墓。

新華社當時報導形容，鄧小平發引火化時，「長街慟哭，萬眾同悲。從人民解放軍總醫院到八寶山，短短兩公里半的路途兩旁，擠滿了首都各界人士和從各地趕來的人民群眾十多萬人。他們舉著一幅幅反映各族人民共同心聲的橫幅，表達對敬愛的小平同志深深的哀思，悲痛地揮淚為小平同志送別」。

報導指出，雖然可能「鄧規江隨」，但12月5日北京在COVID-19疫情下，是否也會有「長街慟哭，萬眾同悲」的場景，有待觀察。

江澤民治喪委員會昨天公告，江澤民追悼大會6日上午10時在北京人民大會堂舉行，不舉行遺體告別儀式。（編輯：楊昇儒）1111202