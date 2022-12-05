海基會關懷陸配 邀多個團體交流分享心路歷程

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（中央社記者吳柏緯台北5日電）海基會5日舉辦關懷兩岸婚姻家庭活動，邀請多個陸配團體交流。有與會的陸配表示剛到台灣時曾自我封閉，後來參與各種服務工作，不但成長，而且更進一步融入並回饋社會。

海基會今天會同陸委會、移民署前往彰化縣花壇鄉，關懷陸配生活狀況與事業發展。邀請來自彰化、台中的新住民發展協會、台灣新移民發展與交流協會等6個陸配團體，30多名陸配交流互動。

台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮分享自身經驗指出，剛到台灣時曾封閉自我，覺得生活無意義，後來決定走出家庭，參與各種社會服務工作。

她說，剛開始從幼兒園行政人員開始做起，陸續考取烘培、美容證照，還參與組織陸配團體。

她鼓勵陸配們，政府提供很多免費資源與課程，只要願意付出時間，就可以學到很多技能，讓自己繼續成長，也能再回饋社會。

台灣陸配聯合總會彰化分會理事長宗菊梅表示，非常感謝海基會舉辦活動讓陸配交流，海基會、陸委會就像是陸配的娘家、後盾，只要遇到疑難雜症，都能提供協助解決問題。

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海基會副董長兼秘書長詹志宏表示，陸配來台後要融入當地社會很不容易，海基會兩年來全力推動建立陸配服務平台，已與全台灣57個相關協會建立直接聯繫。透過服務平台，可迅速聯繫各地理事長、幹部，瞭解當地陸配需求，協助解決問題。

詹志宏強調，海基會設有24小時緊急服務專線，也有50多位義務律師，陸配們有任何問題需要協助，任何時候都可以找海基會尋求協助，法律問題也可以透過海基會協助安排律師諮詢。（編輯：張淑伶）1111205