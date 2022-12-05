新華社評抗疫要持續優化 稱最困難時期已經走過

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（中央社台北5日電）中國官媒新華社晚間發表評論，稱要全面認識近3年抗疫實踐成果，「最困難的時期已經走過」，Omicron病毒株致病力在減弱，為優化防控措施奠定基礎。全文未提「動態清零」，但表示「堅持必將勝利」。

這篇評論題為「優化防控措施 樹立抗疫自信」，文中稱中國經受住全球多輪疫情流行的衝擊，「黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、科學的、有效的」。

對於近3年抗疫實踐成果，文中指中國是世界主要大國中COVID-19發病率最低、死亡人數最少的國家。醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，實現了全人群疫苗完全接種率超90%。最困難的時期已經走過，現在Omicron病毒致病力在減弱，中國的應對能力在增強，這為持續優化完善防控舉措奠定了基礎，提供了條件。

文章說，從先後推行九版防控方案，到制定20條優化措施，中國以「防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性」，有效應對疫情形勢的不確定性。

文章說，回歸正常是大家的共同心願，「要完整、全面、準確地把握和執行防控措施，規範操作、不變形不走樣，不斷提升認識，加強治理能力，做好充分準備，推動防控措施持續優化」。文章最後表示，「堅持就是勝利，堅持必將勝利」。

中共政治局常委會會議11月10日研究部署進一步優化防疫工作20條措施，並在隔天公布相關內容，當時仍強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」；26日、27日多地爆發民眾上街抗議嚴格封控的「白紙運動」後，人民日報29日刊發題為「堅持第9版落實20條」文章，仍強調動態清零不動搖，不過，有些地方如廣東省已經開始出現支持有條件居家隔離等防疫放寬信號。

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中央隨後也釋放疫情防控轉變的訊息。國務院副總理孫春蘭11月30日、12月1日在國家衛健委召開有關優化防疫措施的座談會，連續兩天都強調COVID-19病毒致病力在減弱，「為進一步優化完善防控措施創造了條件」，並且沒有提到堅持「動態清零」。

此後，中國越來越多城市不再要求民眾搭乘地鐵與公車要出示核酸檢測證明；也有部分社區表示，陽性病例並非都拉至方艙隔離，符合條件可以居家隔離。（編輯：張淑伶）1111205