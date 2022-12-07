中共政治局：2023年經濟 要大力提振市場信心

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）中共中央政治局6日召開會議，強調2023年的經濟工作要扎實推進中國式現代化，堅持穩中求進的工作基調，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，全面深化改革開放，大力提振市場信心。

新華社報導，中共中央政治局6日召開會議，分析研究2023年經濟工作，中共總書記習近平主持會議。

會議強調，明年是落實中共20大精神的開局之年，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，扎實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調。

會議說，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，有效防範化解重大風險。

會議指出，明年要堅持「穩字當頭、穩中求進」。宏觀政策方面繼續實施「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，且要優化疫情防控措施。

積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。

會議說，要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準。要切實落實「兩個毫不動搖」，增強中國社會主義現代化建設動力和活力。

要推進高水準對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

會議也稱，要堅持真抓實幹，激發全社會幹事創業活力，讓幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創。

這次會議還聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2023年黨風廉政建設和反腐敗工作。同意明年1月9日至11日召開20屆中央紀律檢查委員會第2次全體會議。

會議強調，要進一步增強堅定不移全面從嚴治黨的政治定力。重點查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，堅決懲治群眾身邊的「蠅貪」，進一步剷除腐敗滋生土壤。

會議說，要完善黨和國家監督體系，更好發揮政治巡視利劍作用，增強對「一把手」和領導班子監督實效。（編輯：周慧盈）1111207