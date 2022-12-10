中國新10條掀香港防疫過嚴爭議 專家建議放寬

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（中央社記者陳沛冰台北10日電）中國優化防疫新10條大幅放寬防疫，引起香港部份防疫措施是否過嚴的爭議。香港大學專家金冬雁表示，港府應改變「新冠非流感」概念，取消進入場所掃碼，以快篩代替大規模核檢。

今年9月香港行政長官李家超表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒非一般流感，前者死亡率高很多。香港醫務衛生局局長盧寵茂同月也表示，「2019冠狀病毒病絕非如季節性流感般輕微」。

盧寵茂昨天面對立法會議員質詢時，仍堅持COVID-19與感冒是完全不同的病毒，兩者死亡率越來越接近，但COVID-19傳播力強很多。

香港仍有不少防疫措施被市民詬病造成不便，如進入餐廳、商場及菜市場等要掃描「安心出行」及顯示疫苗接種紀錄的「疫苗通行證」二維碼。

目前若某幢大廈發現有陽性病例，整幢大廈的居民都要進行強制檢酸檢測，高危場所如院舍員工及從海外抵港旅客也需進行核酸檢測。

然而，中國推行形同取消「動態清零」的優化防疫新10條，大幅縮小核酸檢測範圍和頻率，除養老院及醫療機構等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不再查驗健康碼。各地可根據防疫工作需要可展開抗原檢測。

在香港，有意見認為應參考上述新10條的措施，進一步鬆綁防控。

香港大學生物醫學學院教授金冬雁向中央社表示，香港的防疫觀念仍偏向保守，政府應改變「新冠非流感」的概念。從5月份開始，病毒有效繁殖率少於1.5，即1人感染傳染少於1.5人，較今年3月疫情高峰期低了約一半。

他說，香港已有足夠免疫屏障下，應將COVID-19當成流感看待，如醫院不需要將所有COVID-19病人放在負氣壓隔離病房，可轉在普通病房留醫，減輕醫院的壓力。

金冬雁表示，應取消進入餐廳等場所掃描「安心出行」。「安心出行」原意是提醒市民曾到過的場所有確診者，但連政府日前也承認很少再用「安心出行」追蹤個案，所以無需再使用。

他表示，「疫苗通行證」原意是藉由進入餐廳等場所要查疫苗接種紀錄，從而推高疫苗接種，但目前香港仍有11萬名80歲以上老人未接種疫苗，政府應嘗試其他方法提高老人疫苗接種率。

金冬雁又表示，大廈強檢等可用快篩代替核酸檢測。

對於中國官方大幅鬆綁防疫措施，卻未有提及中港通關，金冬雁表示，目前中國主要顧及內防，要防止出現海嘯式爆發及死亡，相信通關是下一步。

他表示，反而香港應按自身的步伐實施海外入境「0+0」即完全免檢疫，給予中國開放邊境作良好示範。（編輯：呂佳蓉）1111210