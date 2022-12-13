新10條上路後 中國各地要民眾當好健康第一責任人

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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）中國發布形同放棄「動態清零」的防疫新10條後，各地展開對個人健康防護的宣導，要中國民眾「當好自身健康第一責任人」，以及大力倡導全民戴口罩。

中國發布防疫新10條後，各地開始大幅度調整防疫政策。據新京報報導，在新政策發布一個禮拜之內，陸續有省籍一把手在會議上強調，要讓民眾當好自身健康的第一責任人。

如上海市委書記陳吉寧在7日召開的疫情防控工作會議上提出，「要加大科普宣傳，普及科學防護知識，引導每一位市民增強自我防護意識，當好自己健康的第一責任人，築牢群防群控基礎。」

持相同調子的還有新疆、甘肅、重慶等地方政府，均強調要引導民眾強化自我防護，科學認知病毒，消除心理恐慌等。

除此之外，在新的防疫政策頒布之後，中國多地開始強調戴口罩的重要性。目前，至少已有浙江、北京、福建、甘肅、四川、湖北、安徽、貴州、山西、江蘇等10個省份的數十個城市發布「全民戴口罩」的倡議書或通告。

如湖北黃石、安徽宿州、四川什邡等地發佈的倡議書提到，「科學佩戴口罩是預防新冠肺炎、流感等呼吸道傳染病最經濟、最有效、最實用的措施」；倡議「公共場所全程戴、全民參與規範戴、時刻牢記科學戴，做自己健康的第一責任人。」

另有些地方對戴口罩一事做出更為明確的要求。比如，安徽無為、宿州，河南鎮平等地發布的通告進一步提到，對因不佩戴口罩，造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果的，將依法追究相關責任。

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浙江桐鄉則對不同從業人員戴口罩有所規範，當地還提出，黨員幹部、公職人員應率先「垂範」，帶頭自覺規範佩戴口罩，督促身邊人員和親屬、朋友規範佩戴口罩。

中國官方7日公布新的優化落實防疫10條措施，鬆綁嚴苛的「動態清零」政策，不過由於放開政策的時間點落在冬季，有專家認為中國可能會出現「海嘯式爆發」，現今多地仍在調整防疫政策。（編輯：陳沛冰）1111213