上海市：工作重心投向醫療救治儲備

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（中央社記者李雅雯上海14日電）中國COVID-19疫情升溫，伴隨防控力道鬆綁，感染病例恐急遽增加。上海市疫情防控工作領導小組強調，工作重心投向醫療救治儲備和基層力量夯實上，維護正常就醫秩序。

上海市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作領導小組13日下午召開會議，聽取優化疫情防控新10條措施相關工作情況彙報，調度部署疫情防控和經濟社會發展重點工作。

據第一財經報導，上海市疫情防控工作領導小組組長龔正表示，必須準確把握疫情防控新形勢、新任務，優化調整力量配置，做好各方面工作準備，「全力打好疫情防控主動仗、整體戰」。

會議指出，必須加強監測預警、做好跟蹤評估，對於疫情走勢、各方需求、資源儲備等做到心中有數。各區、各部門要把工作重心投向醫療救治儲備和基層力量夯實上，加快充實資源力量，維護正常就醫秩序、全力確保一方平安。

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抓好分級分類診療有序銜接，不斷提高醫療救治能力，強化醫療衛生人員力量配置，加大抗疫藥品、物資保供和穩價力度；加快推進疫苗接種，切實保護好「一老一小」等特殊人群。

「確保城市核心功能正常運轉，確保城市安全有序運行」，會議強調，必須更加有力展開社會引導，提供科學規範、清晰明瞭的防護指南和就醫指引；持續加強科普宣傳，大力宣導戴口罩、手消毒等個人防護習慣，增強市民防護意識，當好自身健康的第一責任人。（編輯：陳沛冰）1111214