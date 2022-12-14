中國調整防疫 推動老年高風險打第4劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北14日電）中國進一步加強老年人口施打疫苗的工作，昨天頒布關於60歲以上老年人口施打第4劑疫苗的通知。中國國家疾控局今天指出，已專門組織培訓指導地方做好老年人疫苗接種工作。

中國持續調整防疫政策，當中老年人口施打疫苗的接種率被視為能否持續放鬆防疫政策的指標。

據中國國家衛健委網站消息，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組13日發布「新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案」。

根據方案，現階段可在第一劑次加強免疫接種（即第3針）基礎上，在感染高風險人群、60歲以上老年人群、具有較嚴重基礎性疾病人群和免疫力低下人群中展開第二劑次加強免疫接種（即第4針）。

方案並發布了施打疫苗的有關組合。當中指出，所有批准附條件上市或緊急使用的疫苗均可用於第二劑次加強免疫。優先考慮序貫加強免疫接種，或採用含Omicron毒株或對Omicron毒株具有良好交叉免疫的疫苗進行第二劑次加強免疫接種。

同時，第二劑次加強免疫與第一劑次加強免疫時間間隔為6個月以上。

有關中國老年人口施打疫苗的狀況，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛今天在國務院聯防聯控機制的記者會上公布相關數據。截至2022年12月13日，中國有12億7401.8萬人打了2劑疫苗，占全人口數的90.37%。

他表示，有86.6%的60歲以上老人施打2劑疫苗，人數為2億2864.4萬人，當中完成加強免疫1億8417.9萬人。不過，80歲以上的老年人口僅66.4%施打完2劑疫苗，完成加強免疫接種為1515.3萬人。

中國現有約2.6億60歲及以上人口，占總人口的18.70%，即目前有約70%的60歲及以上人口已完成加強免疫接種。

夏剛指出，60歲以上，特別是80歲以上的老年人，有基礎性疾病的人，感染COVID-19病毒以後容易發生重症甚至危重症，因此這些人接種疫苗獲益是最大的。

他也說，為了更好地指導地方做好老年人疫苗接種工作，已專門組織培訓，要求各地科學做好接種禁忌的判定，規範接種實施。（編輯：陳沛冰）1111214