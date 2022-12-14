網傳中國第5艘航艦模型 舷號20使用核動力

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中國大陸網站近日流傳一張中國航空母艦模型照片，模型據稱來自大連造船廠，舷號「20」，有人認為它是共軍第5艘航艦。（圖取自星島日報網頁std.stheadline.com）

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（中央社記者張謙香港14日電）中國大陸網站近日流傳一張中國航空母艦模型照片，模型據稱來自大連造船廠，舷號「20」，因為無煙囪應使用核動力，引起軍事愛好者熱議，有人認為它是共軍第5艘航艦。

星島日報網今天在報導中刊登了相關照片，並指這艘航艦有3條彈射跑道，3台戰機升降平台，其甲板比現有的福建艦更大，可搭載更多戰機。

報導表示，這或許是中國第5艘航艦。

據報導，這個模型屬於中船集團下屬的大連造船廠，是為某重要慶典儀式活動專門訂購；模型廠家製造模型的設計圖紙由大連造船廠提供，因此，這個模型和將來的真實航艦比較，有很高的參考性。

中國第1艘航艦遼寧艦舷號「16」，第2艘航艦山東艦舷號「17」，今年6月下水的第3艘福建艦舷號「18」。據報導，第4艘舷號「19」的航艦已在建造中，而上述模型艦首甲板有舷號「20」，這即是中國第5艘航艦。

報導指出，這個模型和之前已服役或已下水的3艘航艦有很大分別，包括：

一、艦島沒有煙囪，這是核動力航艦的標誌，將是中國第1艘核動力航母；核動力航艦的優勢在於不需要攜帶近萬噸的艦用燃油，空出來的空間和重量，可以攜帶更多的飛機燃油和彈藥，提高作戰能力。

二、飛行甲板比福建艦擴大不少，由艦上的殲15模型作參考，這艘航艦長了，也寬了，甲板上可放置的戰機數量增加了不少。

三、航艦模型多了一台戰機升降平台，增加升降平台有利於航艦甲板的飛機調度，增加戰機發放和回收效率。

四、模型上的艦載機有多款，除了殲15戰機，還有殲35戰機，這是中國正在試飛的一種五代艦載戰機，有很強的匿蹤能力；甲板上還有空警600預警機改進型及直18直升機等。（編輯：楊昇儒）1111214