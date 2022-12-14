中國提擴大內需戰略規劃綱要 難點多有待突破

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（中央社台北14日電）中共中央和國務院近日發布從2022年到2035年的「擴大內需戰略規劃綱要」，指這份戰略是應對國際環境深刻變化的必然要求，並點出中長期所面臨的問題包括有效供給能力不足等。

新華社和央視新聞今天報導，這份綱要指出，實施擴大內需戰略，是加快構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的必然選擇，是促進國家長遠發展和長治久安的戰略決策；是充分發揮超大規模市場優勢的「主動選擇」，也是應對國際環境深刻變化的必然要求。

在應對國際環境的部分，「綱要」提到，國際力量對比深刻調整，COVID-19疫情影響廣泛深遠，世界經濟成長不平衡、不確定性增大，單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發展構成威脅。面對複雜嚴峻的外部環境，必須堅定實施擴大內需戰略，以自身的穩定發展有效應對外部風險挑戰。

據報導，為了達到2035年的遠景目標，「十四五」（2021至2025年）時期實施擴大內需戰略的主要目標是：促進消費投資，內需規模實現新突破；完善分配格局，內需潛能不斷釋放；提升供給質量，國內需求得到更好滿足；完善市場體系，激發內需取得明顯成效；暢通經濟循環，內需發展效率持續提升。

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「綱要」指出，擴大內需仍面臨不少制約。勞動力、土地、環境等要素趨緊制約投資增長，「創新能力不能完全適應高質量發展要求」，群眾個性化、多樣化消費需求難以得到有效滿足；城鄉區域發展和收入分配差距較大，民生保障存在不足，財政金融等領域風險隱患不容忽視，制約內需潛力釋放的體制機制堵點仍然較多等。

「綱要」並從全面促進消費、加快消費提質升級，優化投資結構、拓展投資空間，推動城鄉區域協調發展、釋放內需潛能，提高供給質量、帶動需求更好實現等方面提出了要求。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111214