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小三通何時復航 陸委會：過年前來努力

2022/12/15 17:51（12/15 18:41 更新）
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小三通角力持續延續，陸委會發言人邱垂正15日在例行記者會上表示，會依據中國大陸最新疫情情勢做評估。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月15日
小三通角力持續延續，陸委會發言人邱垂正15日在例行記者會上表示，會依據中國大陸最新疫情情勢做評估。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月15日
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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）有關小三通復航，陸委會發言人邱垂正今天表示，會依中國大陸最新疫情做評估，重要節日啟動客運航班是可能做法，尚未定案，「過年前來努力，一向是朝這個方向與目標來努力」。

邱垂正今天在陸委會例行記者會上作上述表示。他說，疫後恢復兩岸健康有序交流是政府的政策，有關小三通恢復客運部分，政府會依據最新疫情發展與整體情勢，積極來持續準備與評估。

邱垂正指出，中國大陸疫情升溫，因其疫情不公開透明，為確保國人跟金馬鄉親的健康與安全，政府必須密切關注中國大陸疫情發展，以及防疫封控的措施，並納入小三通客運復航的評估。

邱垂正又說，政府會在疫情可控情況下，與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航。重要節日啟動客運航班是可能做法，但目前尚未定案。待評估確認後，會適時公布小三通客運的時間與內容。

他說，「過年前來努力，我想大家都知道，這是我們一向是朝這個方向與目標來努力。」目前中國大陸疫情急遽升溫，且擴散到各省市，中國大陸人民染疫人數激增，也出現很多地方搶購醫療物品，醫療院所求診人數暴增，但中國大陸官方公布的確診人數卻逐日下降。

邱垂正也說，中國大陸官方公布的疫情數據，已嚴重失真，無法反映真實狀況。在這種情況下，指揮中心會做更多評估。

至於有關金門做為中間隔離點的問題，他解釋，因中國大陸疫情缺乏透明公開，外界無法評估之外，還要特別考慮金門醫療與防疫量能，防疫是全國一致同步，對國人健康非常重要，須由指揮中心評估。

行政院長蘇貞昌今天說，春節是民眾重視的習俗，各地民眾也要返鄉，尤其金馬地區政府會盡量給予協助。

中國大陸公布防疫新10條，形同放棄「動態清零」政策，香港醫學專家金冬雁預估，中國疫情可能出現海嘯式爆發。（編輯：張淑伶）1111215

#邱垂正
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