疫情肆虐 美國德國駐中大使館宣布停辦簽證

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（中央社記者邱國強北京16日電）中國本土疫情持續延燒下，美國、德國駐中國大使館昨天至今天相繼宣布暫停簽證業務。其中，美國駐上海等4個外地城市的領事館也一併暫停簽證業務，且何時恢復將另待通知。

外界認為，美國、德國駐中大使館相繼宣布暫停簽證業務，應與中國爆發的COVID-19本土疫情相關。有未經證實的消息指出，駐北京部分外國使館已有相當比例職員染疫，尤以需要和一般民眾接觸的簽證處人員居多。

美國駐中國大使館15日宣布，由於中國各地COVID-19感染病例激增對業務運營造成影響，大使館和駐上海總領事館即日起只提供護照和緊急公民服務。而駐武漢、瀋陽和廣州總領事館將只提供緊急領事服務，直到另行通知。

館方並表示，除上海總領事館已計畫提供的部分簽證服務外，所有常規簽證服務都告暫停；而大使館和其他總領事館的所有常規預約都已取消。

事實上，為因應疫情爆發，美國駐中國大使館自12日起就縮減簽證業務，且接連宣布相關措施，且縮減範圍不斷擴大。連同昨天的宣布在內，已是連續第4天宣布縮減簽證業務，形同停擺。

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德國駐中國大使館則在今天上午宣布，鑑於北京疫情形勢，大使館的簽證處及領事處即日起至2023年1月6日前暫停開放，形同停止簽證業務。不過，館方並沒有宣布德國駐外地城市的4個總領事館也比照暫停簽證業務。目前德國在上海、瀋陽、成都、廣州設有總領事館。

館方為此特別強調，簽證申請是由各使領館依轄區劃分處理。因此，一般不可以在其他德國總領事館提交簽證申請。（編輯：陳沛冰）1111216