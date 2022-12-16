中國大撒幣促半導體升級 學者：評估不樂觀

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中央研究院社會學研究所研究員吳介民今天表示，中國用類似「超英趕美」的心態模式推半導體產業，但他對於以大撒幣的方式促進半導體升級評估不樂觀。

Rival Partners: How Taiwanese Entrepreneurs and Guangdong Officials Forged the China Development Model（以下簡稱：「Rival Partners」）新書座談會今天在中研院舉行。

Rival Partners是吳介民的「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」的英文增修本，由哈佛大學亞洲中心出版。

吳介民首先介紹書本的要點指出，中國是「尋租發展型國家」，「尋租」是指運用政治權力進行管制或壟斷，取得經濟獲利。

這種尋租發展模式須在「勞力密集」的加工出口業才能成立，而台商引進全球供應鏈，在此扮演「重要的角色」，並對中國經濟成長做出了「貢獻」。

不過，進入「高技術、高附加價值」的半導體產業，他對這套模式能否成效並不樂觀。

吳介民表示，美國現在對中國實施高科技的抵制，出口管制力道大，特別是今年10月7日開始的技術抵制，直至現在仍餘震蕩漾。中國也急著提出很多回應，比如這幾天有消息指中國要拿人民幣一兆元（約新台幣4兆4000億元）推動半導體產業扶持計畫。

吳介民指出，此前中國實施7、8年的「大基金」投入，當中有很大一部分打水漂，成為腐敗、尋租的標的，浪費資源，爛尾計畫叢生，以致半導體產業升級的成效不彰。

吳介民說，「中國製造2025」當中強調，希望到2025年半導體的製自率能達到70%，但以目前的速度，經過計算最高可能只能達到20%至30%之間。

他表示，中國以大撒錢方式促進半導體產業升級，但「對於成效預期悲觀」，因其牽涉到製造能力的累積、供應鏈完備性與良率問題。

他強調，過去中國經濟快速成長的因素，也可能是它目前挫敗的原因。（編輯：曹宇帆）1111216