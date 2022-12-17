策進會辦台港飲食文化嘉年華 盼台成港人新故鄉

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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）陸委會副主委兼策進會董事長邱垂正今天表示，政府不斷透過各種方式提供港人最實際的支持，這幾年不斷強化對港人道援助工作，盼能讓台灣成為香港人的新故鄉。

財團法人台港經濟文化合作策進會17日舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，邱垂正致詞時作以上表示。

香港藝人杜汶澤、前香港立法會議員陳淑莊、香港藝術家黃國才、著名填詞人潘源良等在台港人今天出席活動。

邱垂正表示，近年來香港遭遇到巨大的情勢變化。香港人為了讓自身與家人能夠呼吸到自由民主的空氣，飄洋過海來到台灣，展現追求理想的決心與毅力，非常令人感動。

他說，香港朋友對於自由民主的追求與堅持，其實台灣也曾經歷過威權統治的經驗，台灣人民對香港也都感同身受。

邱垂正表示，為了因應香港的變局，政府秉持著支持香港民主跟人權的理念與價值，持續展現對香港的人道援助。不斷透過各種的立法、結合各個單位透過公私協力，提供香港朋友最實際的支持。

他指出，政府在2020年6月規劃香港人道援助的方案，策進會也成立了台港服務交流辦公室，落實專案。

邱垂正並指出，政府這幾年來不斷強化對港人的人道援助工作，此外也不斷加強對於移居到台灣來的香港朋友在照顧服務上的工作。今年從4月到今天已完成104場協助港人適應台灣社會的活動。

他說，政府結合許多的部會不斷修改法令，讓優秀專業的香港人才與香港青年朋友能更方便來到台灣就業、求學，並提供許多更加優惠的配套措施，讓香港人在台灣能夠自由發揮才華與夢想，能夠非常安全地在台灣學習與自在的生活。

邱垂正強調，一切的努力是為讓香港朋友不只安生立命而已，更希望能夠在台灣安居樂業、安全生活，盼台灣成為香港人的新故鄉。

對於是否會開放來台港人「長期居留」，邱垂正會後接受媒體訪問時說：「這我們不斷在盤點，制度隨時在滾動。」香港民眾來台各種居留定居的安排，都會作妥善研議。

對於進一步開放港人來台自由行，他也說，這正在研議當中，也是政策目標，會來全力推動。（編輯：楊昇儒）1111217