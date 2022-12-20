王毅與法外長視訊：優化防控便利中外人員往來

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（中央社台北20日電）中國國務委員兼外長王毅19日與法國外交部長柯隆納舉行視訊會晤，王毅表示，會不斷優化防控措施，為中外人員往來提供更多便利，並希望盡早舉行新一輪中法高級別人文交流對話。

中國外交部網站20日通報，王毅與柯隆納（Catherine Colonna）視訊會晤時表示，過去一年國際形勢變亂交織，地緣緊張局勢上升，世界經濟下行壓力加大。得益於中法元首戰略引領和雙方共同努力，中法關係受住了變局的考驗，總體保持穩定。

王毅表示，此前中國國家主席習近平與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤，擴大了共識與合作，中方願同法方密切高層交往，增強中法關係的穩定性和可預見性，推動中法全面戰略夥伴關係在新一年取得更大發展。

王毅說，中方重視法國的歐盟核心大國地位，讚賞法方堅持歐盟戰略自主，願同法方加強戰略溝通，體現中法全面戰略夥伴關係的高水平。

王毅強調，針對疫情進入新階段，中國將不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利。中國經濟前景看好，超大規模市場潛力將加快釋放，為包括法國在內的各國帶來更大機遇。

中國外交部引述柯隆納表示，法國願同中國籌備好雙方下階段高層交往，規劃合作路線圖，鞏固勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係。

中國外交部指，王毅與柯隆納還就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換了看法。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111220