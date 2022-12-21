中國黑膠唱片復興 香港海關查獲7萬張走私唱片

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香港海關21日公布查獲7萬張非法走私到中國的黑膠唱片，並指中國近年掀起黑膠唱片熱潮，黑膠唱片在當地很有市場；圖為2021年7月10日所攝正版古典音樂黑膠唱片封面。中央社記者張謙香港攝 111年12月21日

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（中央社記者張謙香港21日電）香港海關今天宣布查獲7萬張非法走私逃稅的黑膠唱片，這些唱片目的地是上海市。海關官員指出，中國大陸近年掀起黑膠唱片熱潮，黑膠唱片很有市場。

香港海關11和12日展開一項特別執法行動，重點打擊利用遠洋輪船走私貨品，期間搜查了兩艘停泊在葵青貨櫃碼頭、擬前往上海的遠洋輪船。

海關人員在行動中檢獲大批懷疑走私貨品，包括貴價食材、紅酒、名牌手袋、黑膠唱片、電子產品和受管制瀕危物種等，估計市值約港幣2億元（新台幣7.86億元）。

海關官員在記者會上公布，查獲的黑膠唱片多達7萬張，實屬罕見；它們主要是古典音樂，總值2200萬元（新台幣8650萬元）。

對於為何有人走私大批黑膠唱片，海關官員說，大陸近年掀起黑膠唱片熱潮，而當地也有很多專門播放黑膠唱片的咖啡店，所以對黑膠唱片有需求。

據公布，香港海關在這次行動中拘捕了5人。（編輯：楊昇儒）1111221