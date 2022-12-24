拜登簽署法案軍援台灣 中國涉外涉台軍方齊反對

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（中央社記者邱國強北京24日電）針對美國總統拜登簽署2023年度國防授權法案，授權5年內提供台灣100億美元軍援，中國外交部、國防部、全國人大、國台辦今天齊聲表態反對，指法案違反「一個中國原則」。

新華社報導，中國外交部24日以等級較高的不具名發言人名義回應說，中方對美方執意通過並簽署這一含有「涉華消極內容」的法案表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人說，這一法案「罔顧事實渲染中國威脅，肆意干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁」。中國人民對美國「打壓遏制中國發展、阻撓中華民族復興的險惡用心看得很清楚」，「挑撥中國人民和中國共產黨關係的圖謀絕不會得逞」。

發言人又說，此案還包含大量「涉台消極條款」，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害」。

發言人聲稱，台灣是「中國的台灣」，「中國內政不容任何外來干涉」。美方應立即停止搞「以台制華」，停止虛化、掏空、歪曲「一個中國原則」，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。且不得實施有關法案中的「涉華消極條款」。「中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益」。

中國國防部發言人譚克非發表聲明稱，美方一個時期以來「不斷虛化掏空歪曲一中原則，頻繁對台軍售、加強美台軍事勾連、泡製損害中國主權的涉台法案文件，這只會嚴重危害台海地區和平穩定，推高中美軍事對抗風險」。共軍將「一如既往嚴陣以待，堅決捍衛祖國統一和領土完整」。

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中國全國人大則由外事委員會發言人尤文澤發表聲明稱，這一法案含有多項「涉華消極條款」，「大肆操弄涉台、涉港、涉疆等問題，無端抹黑中國發展道路，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方主權安全發展利益」。全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國大陸國台辦則以發言人朱鳳蓮答記者問名義稱，這一法案的涉台內容進一步表明，「美國國內有一股勢力挺台遏華賊心不死，企圖在軍事上武裝支持台獨分裂勢力，為其遞刀子、送槍炮，鼓動兩岸對抗，在台海拱火，把台海推向戰爭邊緣，將台灣民眾推向生靈塗炭的境地」。任何人都不要低估「中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。（編輯：楊昇儒）1111224