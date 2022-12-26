中國車企比亞迪員工染疫者眾 日均產能減少2千台

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（中央社台北26日電）中國疫情升溫，染疫人數上升，衝擊汽車製造業。不只特斯拉上海工廠暫時停產，中國電動車大廠比亞迪也透露，目前約2到3成員工無法上班，每天平均減產2000到3000輛車。

路透社24日報導，根據特斯拉上海工廠內部通知和兩名知情人士，特斯拉24日暫停了上海工廠的生產，將12月最後一週暫停工廠大部分工作的計畫提前。

特斯拉中國回應稱這樣的安排是「按計畫進行年度產線維保工作」。

綜合中國媒體報導，不只特斯拉，中國電動車大廠比亞迪在近日也遭遇了因疫情蔓延而不得不停止產線運作並減產的情形。

報導提到，比亞迪的執行副總裁廉玉波22日在深圳舉行的「APEC 2022中小企業工商論壇」提及，由於有2到3成左右的員工因為染疫必須在家隔離，影響生產，目前汽車日均減產約2000到3000台。

根據比亞迪於10月底發布第3季財報顯示，今年前3季營收為人民幣2676.9億元（約新台幣1.19兆元），比去年同期成長84.4%；前3季淨利為93.1億元，年增281.1%，其中第3季淨利為57.2億元，大幅成長350.3%，創單季新高。

比亞迪今年前3季累計銷量已達到117.53萬輛，搶在特斯拉前面成為全球首家年銷破百萬輛的電動車大廠。特斯拉在今年前3季全球交付90.9萬輛。

報導指出，雖然特斯拉銷量落後，但利潤卻高於比亞迪。

特斯拉在2022年前3季累計營收571.4億美元（約新台幣1.75兆元），年增58.3%；其前3季淨利更達到88.7億美元，成長幅度高達177.3%，淨利是比亞迪近7倍。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111226