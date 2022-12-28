高盛：消費取代投資成為2023年中國經濟主要動力

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（中央社記者李雅雯上海28日電）高盛首席中國經濟學家閃輝說，受到低基數和COVID-19疫情防控優化措施等影響，預計明年中國經濟將明顯恢復，推動經濟成長主要因素將由投資轉向消費，旅遊和娛樂回升空間最大。

閃輝在人民日報主管主辦媒體證券時報28日報導中作出上述表示。

閃輝表示，預計明年中國經濟會有明顯恢復，高盛將明年中國經濟成長預期從4.5%上調至5.2%。推動明年中國經濟成長主要因素將由投資轉向消費，旅遊和娛樂等最受疫情限制的消費領域有最大回升空間。

閃輝指出，中國11月經濟數據顯示，受到疫情影響，短期內經濟社會活動仍有向下壓力，預計這一情況12月也會延續；受到低基數和疫情防控優化措施等超預期影響，對於明年中國經濟成長預期從4.5%上調至5.2%。

他說，中國疫情管控措施的放開腳步較預期快，推估明年經濟成長高點會從第3季提前至第2季；預計1月經濟仍會受疫情擾動影響，2月、3月經濟是否會明顯反彈仍有不確定性。

閃輝強調，明年旅遊和娛樂有最大回升空間，不過也不能對消費反彈時間和強度過於樂觀，從其他亞洲經濟體放鬆疫情管控措施後消費恢復情況來看，重新開放3個月內，實際消費反而下降，邁入第4個月才開始大幅度反彈，推估中國也呈類似情況。

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「疫情管控措施的逐步放開，我們預計將顯著帶動居民部門的出境旅遊和貨物進口等消費需求的上升」，閃輝說，出境旅遊溢出效應最明顯，其次是貨物進口上升，香港將是中國防疫放開最大獲益者，潛在受益規模或達GDP的7.6%。

他認為，初期受到航空公司運力等多種因素影響，出境旅遊量可能不會快速明顯增加，到2023年底有機會恢復到2019年同期水準，2024年上半年有望迎來更為明顯的快速成長，香港、泰國、越南和新加坡將獲益最多。（編輯：曹宇帆）1111228