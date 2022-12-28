中國兔年新郵票惹爭議 網友褒貶不一

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（中央社台北28日電）中國近期公布即將發行的兔年郵票圖稿，但引來網友褒貶不一，其中一隻「睿智卯兔」為藍色紅眼，有網友稱看上去像惡魔；但有專家力挺認為藝術創作不能陷於框架，需要百花齊放。

中國郵政將在2023年1月5日發行「癸卯年」特種郵票，一套兩枚。這套郵票的圖稿日前已正式公布，圖稿邀請著名藝術家黃永玉繪製。

據中國郵政報，兩枚郵票中第一枚郵票名為「癸卯寄福」，以藍色描繪了一只右手執筆、左手持信的「睿智卯兔」，仿佛在向人們傳遞著新春的美好祝福；第二枚郵票名為「同圓共生」，描繪了3只兔子首尾相接、奔騰不息的場景，展現了生命的靈動、生機與溫情。

綜合陸媒報導，網友們對於卯兔的形象卻褒貶不一，有網友留言「中國郵政這是認真的嗎？怎麼看都透露著強烈的妖氣啊！」，「主流兔子都是讓人覺得溫柔，善良。這藍圖顯得邪惡狡詐」，還有人稱，「這只藍色兔子看上去像惡魔，大不吉」。

但也有網友表示，大家的審美眼光要放開一些，標準不要太狹窄。

網友吐槽藍兔子郵票，但專業畫家發聲支持創作，美國柏克萊大學客座教授任光榮接受陸媒訪問，強調郵票設計是藝術的另一種表現形式，藝術家表達的手段可以是各種各樣的。藝術創作需要百花齊放、推陳出新。

任光榮說，如果藝術創作都是千人一面，大家都是按照一個模式來創作，那藝術作品就顯得沒有生機了。

另外，中國新媒體動物畫家袁偉恒也表示，設計者把兔子畫成藍色可能是符合「藍圖」諧音，由於這隻兔子的形象因為和傳統兔子形象有很大差別，在他看來甚至有眼前一亮的感覺。（編輯：唐佩君/張淑伶）1111228