中共政法委：堅決依法處理藉疫造謠生事擾亂秩序

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（中央社記者邱國強北京30日電）中共中央政法委29日召開委員會全體會議指示，下一步要確實「維護國家安全和社會穩定」，對藉由疫情「滲透破壞、造謠生事、擾亂社會秩序」的行為「堅決依法處理」。

新華社報導，這項會議由中共中央政法委書記陳文清主持召開，出席者有中國最高人民法院院長周強、最高人民檢察院院長張軍。但另名應該出席的公安部長王小洪卻未被提及，似乎缺席，原因不明。

根據報導，會議指出，近3年來中國疫情防控大政方針「科學有效、完全正確」；現在「因時因勢」優化調整防控政策「實事求是、完全正確」。

會議指示，政法機關下一步要堅持「以人民為中心」，做好服務保障工作，「千方百計維護人民群眾權益，千方百計幫助解決實際困難和問題」。要確實「維護國家安全和社會穩定」，對藉疫「滲透破壞、造謠生事、擾亂社會秩序」的行為「堅決依法處理」。

這項會議不忘強調，中共總書記習近平近期重要指示：「為我們堅持團結奮鬥、貫徹落實好黨的20大重大決策部署指明了前進方向。」

全國政法機關要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，進一步增強做到「兩個維護」的「思想自覺、政治自覺、行動自覺」，提高政治站位，自覺服務「黨和國家工作大局」。

會議提到，要「全面學習、全面把握、全面落實」黨的20大精神，緊緊圍繞「新時代、新征程黨的中心任務」，緊緊圍繞黨的20大報告有關「全面推進依法治國、推進國家安全體系和能力現代化戰略部署」，「堅定信心，擔當作為，奮力推進政法工作現代化，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻『政法力量』」。（編輯：曹宇帆）1111230