寫書揭露再教育營 維族作家流亡美國仍遭中國威脅

（中央社記者吳柏緯台北30日電）出書揭露新疆再教育營情形的維吾爾女性米日古麗今天說，書中紀錄不只是自己的經歷，也是所有維吾爾人面對的可怕生活。她透露，即便目前流亡美國，仍受中國監視與威脅。

立法院人權委員會與民進黨立委王定宇辦公室、商周出版等今天舉行「有去無回的地方：一個維吾爾女孩再新疆再教育營的真實經歷」新書發表，曾被拘禁在再教育營，目前流亡美國的作者米日古麗．圖爾蓀（Mihrigul Tursun）跨海以視訊方式致詞。

米日古麗說，對於著作被翻譯成中文並在台灣出版感到非常的榮幸，書中記錄的了在「集中營」裡經歷的可怕經歷，不只是自己的人生，更是代表了所有維吾爾人正面臨的可怕生活。

她說，希望藉由這本書，讓所有台灣人以及有良心的人能夠吸取教訓，並為維吾爾人發聲，「不要上中共的當」。

米日古麗回憶，在寫書時遇到最為困難的情形是必須回顧過往教育營中的經歷，那段時間常常做惡夢，情緒與身體狀況都受到很大的影響。不過書本出版後慢慢地恢復，並慶幸有把這些經歷寫下來。然而她坦言，現在不敢重新讀這本著作，因為「這些經歷都是折磨」。

她也提到，即便流亡美國，仍被中共政權監視且面臨威脅，曾經在2年內搬了7次家。目前和在中國的家人已經將近5年沒有聯絡了。

會中，王定宇出示一份剛剛通過的立法院跨黨派提案，確認中共在新疆對維吾爾進行種族滅絕，並要求行政院與國際社會尋求協助並制裁迫害者。

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時代力量立委邱顯智提到，過去對於種族滅絕大多是連結到血腥屠殺，但是如今這個詞已經有所改變。凡是利用國家的機器針對某個族裔的文化、宗教、語言進行壓迫，並且系統性阻止族裔的生理延續，就構成了種族滅絕。「我們相信，在中共在新疆跟西藏的種種暴行，基本上都是符合這個前提」。

民進黨籍立委范雲說，這本書透過米日古麗自身的真實故事，可以讓更多人知道新疆再教育裡面的酷刑跟迫害。台灣做為擁有自由人權的國家，應該要替無法發聲的維吾爾人發聲。「了解他們也要記得他們的遭遇，然後去講述他們的故事，大聲的告訴大家，有這樣的事情正在發生」。（編輯：曹宇帆）1111230