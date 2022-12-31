健康碼退出時機 中國專家：調整為乙類乙管後

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（中央社台北31日電）中國COVID-19疫情期間，民眾出行都要出示的健康碼，可能將在明年初退場。中國醫學專家表示，健康碼將在COVID-19轉移到「乙類乙管」後，「就不存在了」，會在適當時候退出。

中國國務院聯防聯控機制綜合組26日晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

據中國官媒健康時報報導，南開大學公共衛生與健康方向的一位未透露姓名的教授受訪表示，目前健康碼對於疫情的管理作用已基本不存在了，在其適當的時候會退出歷史舞台。

這名教授說，疫情之下，從理論上來說對於脆弱人群的保護是必要的，這也是目前部分養老院、醫院等地還需要查驗健康碼綠碼的原因。

他說，「但是，這些場所的工作人員既是社會人群，也是脆弱人群密切接觸人群，所以對於局部人群健康碼的管控，從現實意義上來講並不大。」

報導並指，前中國疾病預防控制中心流行病學首席專家曾光在29日召開的2022鳳凰網財經峰會上指出，COVID-19轉移到「乙類乙管」以後，「健康碼就不存在了」。

曾光當時說，「我覺得去有些地方需要核酸檢測，抗原檢測，比如說到醫院去，甚至登國際航班，可能還需要查一下。其他健康碼的話，實際上伴隨著『乙類甲管』轉移到『乙類乙管』以後，我認為健康碼就不存在了」。

疫情之下開發出的健康碼被濫用為監控、限制中國民眾出行的狀況時有所聞。隨著中國調整防疫政策，健康碼退出的呼聲也愈來愈高。

北京大學法學院教授王錫鋅日前就表示，中國防疫政策已由政府主導的全方位防控變成由個人作為「第一責任人」，健康碼的應急管理合法性基礎消失，徹底退場是大勢所趨，也可增加政府的公信力。（編輯：陳沛冰）1111231