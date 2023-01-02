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宋濤重申一中原則 陸委會籲棄政治框架創交流條件

2023/1/2 15:31
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（中央社記者吳柏緯台北2日電）國台辦主任宋濤表示在一中原則和九二共識基礎上與台灣「有識之士」協商兩岸關係和國家統一。陸委會強調，中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫，才能為有序交流創造條件。

甫走馬上任的宋濤於今年第1期「兩岸關係」雜誌，以「攜手奮鬥 共創偉業」為題發表文章，文中表示堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國原則和九二共識基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」

宋濤並引用「宋史」的資料稱「所當乘者勢也，不可失者時也。」

對於宋濤的談話內容，陸委會下午以書面回應，呼籲中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫等作為，方能為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件。

陸委會強調，台灣的兩岸政策不變，總統蔡英文的元旦談話已經再次強調，「台海和平穩定」是區域內各方的共同責任、也是所有人的共同期待；戰爭從來不是解決問題的選項，只有對話合作、共同以促進區域穩定發展為目標，才能夠使人民得到安全和幸福。

陸委會也提及，期待對岸優先改善其內部民生經濟與健康安全問題，台灣也願提供疫情人道等必要協助。

並再次呼籲北京當局，務實面對台灣人民捍衛國家主權與民主自由的「四個堅持」，與政府持續強化執行的「四大韌性」及「四項任務」。「放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫等作為，方能為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件。」（編輯：唐佩君）1120102

#宋濤
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