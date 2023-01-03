中國專家稱死亡率「大家心裡有數」 網友轟閉嘴

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（中央社台北3日電）中國COVID-19疫情海嘯連預約火化都難，官方掩蓋老人死亡率，專家草率回應無法計算、「大家心裡有數」，引發網友轟態度令人髮指要求閉嘴；學者評論，凸顯中國面對危機無能治理。

美國「自由亞洲電台」2日報導，中國這波疫情爆發，多地都發生殯儀館爆滿，預約火化的排隊人潮長達數公里，各界關注疫情下中國老人死亡率到底有多高？中國官媒央視專訪北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉，嘗試給民眾一個說法，但弄巧成拙，引來大批網民批評。

記者問，從親朋好友總是能聽到，自己家裏老人有去世的情況，好像比往年要多很多？童朝暉回應肯定會多，這點要承認。大家想一想，你身邊的人陽了多少？或者一家人可能都陽了，有幾個危重的？或者有幾個肺炎的？「這個大家應該心裏有數吧。」。

童朝暉表示，因為不知道分母，現在沒法統計具體的數，何況如今也不再做全員核酸與抗原檢測，甚至說很多人在家裏就待幾天就過來了，所以說可能大家都陽過了，但是並不知道這個分母是多少。

大批網民留言不滿童朝暉的說法。有人指專家能夠說出這種話，反映所謂的專家嚴重脫離群眾，令人髮指。另有網友說，老人信任官方說疫情是「無症狀的小感冒」，但放開後，藥、抗原和口罩都搶不到；官方又隱瞞病毒的可怕，老人到醫院時已經是白肺。

還有網友要求專家們不要再說話，死者家屬和殯儀館的工作人員比專家更有發言權。

中國疾病預防控制中心統計，截至1月2日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例7萬4188例，累計死亡病例5253例，累計報告確診病例44萬4828例，現有疑似病例77例。

但有專家推估 光是北京恐近1800萬人染疫，數目落差太大，官方遭質疑掩蓋染疫及死亡率，而專家竟配合稱大家心理有數，沒法具體計算。

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北京時政評論人士季風受訪表示，中國政府無法面對這一波疫情超出預計的死亡率，只希望盡量拖延和掩蓋，找專家嘗試引導公眾，但從疫情開始，鐘南山、張文宏到現在的童朝暉等人言論與實際情況相距太遠，不但不能起到引導民意的作用，反而摧毀了專家的公信力，專家的意見會更難說服民眾。

日本靜崗大學教授楊海英表示，中國大量死者的遺體無法處理，突顯由中央至地方政府在面對危機時束手無策，只好雇用一些御用的專家說明。凸顯共產黨統治下的中國完全丟棄傳統社會尊敬老人的傳統，這樣一個虛張聲勢的國家，在面對危機的時候非常無能。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120103