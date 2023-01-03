北京駐港國安公署設網頁 揭開神秘面紗

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（中央社記者張謙香港3日電）北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神秘，但該署近日設立網頁，公布各種資訊，包括在港已經審結的國安案例，而壹傳媒集團創辦人黎智英更成為資訊重點。

國安公署全稱「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」，於2020年7月8日在港揭牌成立，首任署長是鄭雁雄，副署長是李江舟和孫青野。

國安公署成立以來一直保持低調，頗有神秘感，因此，它的一舉一動，都會惹來媒體的追蹤報導和猜測。

直到近日，該署突然成立網頁，公開相關資訊，包括成立原因、公署簡介、新聞資料等基本資訊。

該署在「初心使命」欄目中，以動畫方式簡介了香港的歷史，這段歷史由英國發動的鴉片戰爭開始，到香港割讓、「九七」回歸，然後直接跳到2019年的「反送中」運動及國安公署的設立。

在動畫介紹中，國安公署以「修例風波」來形容「反送中」運動，又指這場「黑暴肆虐」是香港回歸以來所面臨最嚴峻的局面。

公署網頁列舉了23宗已審結的國安案例，首宗是2021年7月27日的唐英傑案，他被高等法院裁定「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」罪名成立，其後被判刑9年。

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在「法治進行時」欄目中，該署上載了約40則資訊，當中8則都與黎智英及其關連公司壹傳媒和蘋果日報有關，成為重點資訊。

在主網頁中，鄭雁雄撰寫「署長寄語」表示，開設公署官網，「就是要向公眾……展示交流公署堅決依法有效實施香港國安法、履行香港維護國家安全職責的成果、體會，展示交流公署全面準確貫徹『一國兩制』方針、堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一、落實『愛國者治港』、保持香港獨特地位和優勢的成果、體會。」（編輯：唐佩君）1110103