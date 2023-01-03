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秦剛向美告別：支持中美關係發展 推動相互尊重

2023/1/3 11:23
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（中央社記者邱國強北京3日電）中國新任外交部長秦剛台北時間今天透過推特帳號，向美國各界人士道別並致謝，並指自己將一如既往地關心支持中美關係發展，推動兩國實現「相互尊重、和平共處、合作共贏」。

中國全國人大常委會2022年12月30日通過，由秦剛接任中國外交部長。但在推特（Twitter）上，秦剛的帳號仍介紹自己是「中國駐美大使」（Chinese Ambassador to the United States）。

秦剛表示，自己即將結束中國駐美大使任期，去年（實為2021年）到任時，中美關係「面臨著諸多嚴峻挑戰」。到任以來，認真落實兩國元首共識，努力做中美之間溝通的橋樑和紐帶，致力於探索中美之間「正確的相處之道」。

他說，在此期間，自己和駐美使館「得到了美國各界人民的大力支持和幫助。對此，我表示衷心感謝」。在過去的500多天，他訪問了美國22個州，足跡遍布政府、國會、智庫、企業、車間、碼頭、農田、學校、球場，交了很多朋友。美國人民的勤勞、熱情和友善深深地感染了他。

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秦剛又說，凡是過往，皆為序章。他將一如既往地關心支持中美關係發展，推進中美對話交流和人民相知相親，推動兩國實現相互尊重、和平共處、合作共贏，為兩國人民福祉和世界和平、穩定和發展做出應盡努力。

在此之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過推特表示，在秦剛即將離開華盛頓就任中國外交部長之際，他與秦剛進行了通話，討論了美中關係以及保持開放溝通管道的問題。（編輯：曹宇帆）1120103

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