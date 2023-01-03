中國舉債拚經濟 2023年地方債料再創新高

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（中央社台北3日電）中共中央定調今年力拚經濟增長，「積極的財政政策要加力提效」，中國已有10多個省市公布第一季地方政府債券計畫，山東青島6日搶先公開發債。專家預估今年中國地方債發行規模將再創新高。

綜合陸媒第一財經、澎湃新聞報導，中國2022全年地方債發行規模達人民幣7兆3676億元（約新台幣32.8兆元）。中央財經大學教授溫來成指出，近3年為了對沖疫情影響，地方政府債券發行規模比較大，2022年更創新高。

中共中央經濟工作會議上月18日召開，部署2023年經濟工作。會議指出，明年要突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，「實現質的有效提升和量的合理增長」。

會議並強調，「積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控」。

溫來成表示，目前經濟增長壓力依然較大，中國財政部已經提前下達了明年部分新增債務額度，1月起將密集發債，資金將儘快用於重大專案建設，這對於穩定經濟增長具有十分重要意義。

報導指出，近日地方密集加快重大工程項目建設，為了給專案籌資，已經有10多個省區市公布2023年1月乃至第一季的地方政府債券發行計畫，發債規模超過6000億元。比如山東省（不含青島）、福建、浙江分別計畫1月發行300億元、200億元、560億元新增專項債券。

青島已經率先公布，將在1月6日公開發債，拉開今年發債序幕。青島總規模212.6億元，共投向153個項目，項目分布在市政、交通等基礎設施、醫院建設等民生社會事業、棚戶區改造等，這些專案總投資規模約為2762億元。

中國財政部副部長許宏才上月底解讀今年財政政策「加力」時表示，合理安排2023年赤字率和地方政府專項債券規模，適當擴大專項債券資金投向領域和用作資本金範圍，持續形成實物工作量和投資拉動力，「確保政府投資力度不減」。

溫來成表示，根據中央經濟工作會議部署，以及2022年經濟社會發展形勢，預計2023年地方政府新增債券發行總量可能會比2022年略有增加。

信達證券固定收益首席分析師李一爽則認為，從歷史來看，2018年底的中央經濟工作會議同樣提出了「積極的財政政策要加力提效」的表述，而2019年赤字率也出現了上調；在2023年穩增長訴求增強的背景下，預計上調的幅度將大於2019年，赤字率可能上升至3.3%左右。

李一爽預估，中國2023年地方債總發行規模將達到8.07兆元，這也將再創歷史新高。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120103