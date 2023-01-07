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陸港口岸通關 首日預約冷清

2023/1/7 23:00
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（中央社台北7日電）中國大陸與香港8日恢復免檢疫通關，其中陸路口岸仍有每日名額限制。不過據報導，明天恢復正常通關首日，深圳口岸赴港冷清，預約人數6574人，僅占配額的13%；香港口岸赴陸也都有餘額。

陸港8日起恢復免檢疫通關，每天雙邊各有6萬個配額，當中指定陸路口岸有5萬個配額；兩地民眾需先在網上預約過境配額，但返回的不需預約。

香港網上預約系統5日開始運作，首階段提供1月8日至3月4日預約。港府資訊科技總監辦公室今天表示，截至下午6時，已有超過41萬人預約出境前往大陸。

不過據香港01報導，下午3時登入系統，發現8日恢復通關首日，各口岸過關仍都有配額。港人預約都集中在春節前，許多口岸的時段已預約額滿。

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相較之下，陸方的「深圳市陸路口岸赴港預約系統」，則開放預約至13日，截至今天傍晚仍有大量配額。其中，明天通關首日已預約6574人，仍有8成7、即4.4萬多個赴港配額可預約。名額最多的福田口岸，有3776人預約，預約比率僅1成。

不過陸港口岸明天實際通關人數將會較預約人數多，因為每個帳戶預約可4人一起通關，經由口岸返回陸港的居民不需預約。（編輯：楊昇儒）1120107

#香港
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