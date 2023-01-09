習近平談大黨難題 批政策沒貫徹重申從嚴治黨

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（中央社台北9日電）中共總書記習近平今天說必須解決「大黨獨有難題」，包括如何統一思想和行動等，他還指出「有令不行、有禁不止」仍是落實政策的難點。他重申從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜。

新華社報導，中共20屆中央紀律檢查委員會第2次全體會議今天在北京開幕，中紀委書記李希主持會議，習近平發表重要講話，其他政治局常委皆出席。這些講話披露出當前中共在治理領導上的許多缺失。

習近平強調全面從嚴治黨永遠在路上，並稱要時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定。

他所說中共這個大黨必須解決的獨有難題，包括：如何始終不忘初心、牢記使命，如何始終統一思想、意志和行動，如何始終具備強大的執政能力和領導水平，如何始終保持幹事創業精神狀態，如何始終能夠及時發現和解決自身存在的問題，如何始終保持風清氣正的政治生態。

他說，解決這些難題，是「實現新時代新征程黨的使命任務」必須邁過的一道坎，也是全面從嚴治黨適應新形勢新要求必須啃下的硬骨頭。

習近平指出，要以有力政治監督保障中共20大決策部署落實見效。要及時準確發現「有令不行、有禁不止，做選擇、搞變通、打折扣，不顧大局、搞部門和地方保護主義，照搬照抄、上下一般粗」等突出問題，切實打通貫徹執行中的堵點、難點。要推動完善黨中央重大決策部署落實機制，以有力有效日常監督促進各項政策落實落地。

他重申「中央八項規定」的重要，表示要繼續糾治享樂主義、奢靡之風，要把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出位置，作為作風建設的重點任務。

在強力反腐多年後，習近平強調，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，遏制新增腐敗、清除既存腐敗的任務依然艱巨。必須深化標本兼治、系統治理，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」。

他表示，要進一步健全完善懲治行賄的法律法規，完善對行賄人的聯合懲戒機制。嚴厲打擊「那些所謂有背景的政治騙子」。

這場會議出席的有：中共中央政治局委員、中央書記處書記，是20屆中央委員的其他黨和國家領導人、中央軍委委員。會議以電視電話會議形式舉行，各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團以及軍隊有關單位設分會場。（編輯：張淑伶）1120109